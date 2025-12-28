americateve

Ejército chino dice que realizará maniobras cerca de Taiwán para advertir a "fuerzas externas"

HONG KONG (AP) — El ejército chino dijo el lunes que enviaría fuerza aéreas, navales y de cohetes para realizar ejercicios militares conjuntos alrededor de Taiwán, un movimiento que calificó como una "severa advertencia" contra fuerzas separatistas y de "interferencia externa".

En esta foto difundida por la agencia de noticias Xinhua, el presidente chino Xi Jinping, al centro, posa con oficiales militares tras ascender a generales, en Beijing, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Li Gang/Xinhua vía AP)
Los ejercicios se anunciaron después de que Beijing expresara su molestia por una declaración de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán. El ejército chino no mencionó a Japón en su declaración del lunes por la mañana.

Taiwán, una isla frente a la costa sureste de China, se separó de la parte continental en 1949 en medio de la guerra civil. Desde entonces ha operado con su propio gobierno, aunque el gobierno central la reclama como territorio soberano.

El coronel superior Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, dijo que los ejercicios militares, con el nombre clave "Misión de Justicia 2025", se llevarían a cabo en el Estrecho de Taiwán y en áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Shi afirmó que las actividades se centrarán en patrullas de preparación para el combate aire-mar, bloqueos en puertos clave y disuasión fuera de la cadena de islas.

"Es una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de 'independencia de Taiwán', y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China", dijo el comando en un comunicado publicado en WeChat.

Beijing también impuso la semana pasada sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con defensa y contra 10 ejecutivos, una semana después de que Washington anunciara ventas de armas a Taiwán valoradas en más de 10.000 millones de dólares. Si es aprobado por el Congreso de Estados Unidos, sería el mayor paquete de armas estadounidenses jamás enviado al territorio autónomo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

