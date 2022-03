Ejecutivo de Ventas de TV Local

* Bilingüe inglés/español

* Excelentes habilidades de comunicación

* Licencia de conducir y coche en buenas condiciones

* altamente motivado

Compensación y beneficios:

*Comisiones atractivas

*Seguro de enfermedad

*Vacaciones, etc.

Excelente oportunidad para un individuo trabajador y responsable enfocado en un desempeño exitoso.

Local TV Sales Executive

AmericaTeVe WJAN 41, leading local Spanish TV station in South Florida, is seeking a Salesperson/Account Executive for its station located in Hialeah Gardens.

Preferred qualifications and requirements:

*Successful track record in sales, preferably in TV or media sales

* Business relationships and contacts

*B.A. or Associated College Degree preferably business related

* Bilingual English/Spanish

* Excellent communications skills

* Drivers license and car in good conditions

* Self-driven highly motivated

Compensation and benefits:

Attractive commissions

Health insurance

Vacations, etc.

Excellent opportunity for a hardworking, responsible individual focused on a successful performance.

