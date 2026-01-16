americateve

Eintracht Frankfurt y Werder Bremen empatan en un emocionante partido con seis goles

BREMEN, Alemania (AP) — Werder Bremen y Eintracht Frankfurt compartieron los puntos de la Bundesliga después de un dramático empate 3-3 que comenzó con un gol en el primer minuto y terminó con uno en el último el viernes.

Yukinara Sugawara, izquierda, y Amos Pieper, del Werder Bremen, intentan despojar del balón a Arnaud Kalimuendo-Muinga, del Eintracht Frankfurt, en el partido de fútbol de la Bundesliga del viernes 16 de enero de 2026, en Bremen, Alemania. (dpa vía AP)
El visitante Frankfurt tomó la ventaja después de 51 segundos gracias a un hermoso toque de Arnaud Kalimuendo, el delantero cedido por el Nottingham Forest.

Bremen luchó y Justin Njinmah igualó antes del descanso.

Sin embargo, volvió a verse en desventaja 11 minutos después del segundo tiempo cuando Nnamdi Collins recibió un pase bombeado al área y logró dirigir su disparo de primera al rincón lejano de la portería.

Bremen, no obstante, mostró la misma resiliencia que antes y Jens Stage empató a 12 minutos del final.

El delantero cedido Jovan Milošević aprovechó dos minutos después para poner a Bremen por delante por primera vez y parecía que se avecinaba la primera victoria desde noviembre para Die Grün-Weißen.

Sin embargo, una volea de Ansgar Knauff tras un pase retrasado en el tiempo de descuento le dio a Frankfurt el empate, aunque solo después de una tensa revisión de video que confirmó el gol.

El resultado fue justo dado el carácter cambiante del juego que deleitó a una multitud con entradas agotadas en el Weserstadion.

No obstante, el partido fue el séptimo para el Bremen sin una victoria y su forma en casa fue particularmente preocupante para el entrenador Horst Steffen. Se mantuvo en el 12do lugar.

Frankfurt estaba en séptima posición.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

