Egipto reorganiza su gabinete en medio de crisis económica y conflictos regionales

El presidente Abdel-Fattah el-Sissi supervisó la ceremonia de juramentación en el Palacio Presidencial, donde el recién nombrado ministro de Defensa, Ashraf Salem, prestó juramento, junto con los otros ministros aprobados el martes por el Parlamento. La reorganización ha afectado áreas como vivienda, educación superior, comunicaciones, juventud y deportes. La reorganización anterior del gabinete se realizó en julio de 2024.

Ahmed Rostom, economista de alto nivel del Banco Mundial, fue nombrado ministro de Planificación, mientras que Mohamed Farid Saleh, presidente de la Autoridad Reguladora Financiera, ahora encabeza el Ministerio de Inversión.

El ministerio de Información fue restaurado después de haber sido disuelto en 2021, y Diaa Rashwan, presidente de la agencia gubernamental conocida como Servicio de Información del Estado, fue nombrado ministro de Estado de Información.

Todos los nuevos nombramientos fueron propuestos por el-Sissi, quien se reunió el martes con el primer ministro Mustafa Madbouly antes de la sesión de votación del Parlamento sobre la reorganización.

Egipto ha sido golpeado fuertemente por años de medidas de austeridad tras un programa del Fondo Monetario Internacional adoptado en 2016, la pandemia de coronavirus, las repercusiones de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y, más recientemente, la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra las rutas de navegación en el mar Rojo también han reducido los ingresos que Egipto recibe por el Canal de Suez, una fuente importante de divisas, debido a que los ataques obligaron a desviar el tráfico del canal hacia el extremo de África.

La tasa de inflación anual fue del 10,1% en enero, en comparación con el 10,3% del mes anterior, según un informe presentado el martes por la agencia de estadísticas del país. En 2025, el gobierno aumentó el salario mínimo mensual para los trabajadores del sector público y privado a 7.000 libras (138 dólares), frente a las 6.000 libras (118,58 dólares) anteriores. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP