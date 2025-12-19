americateve

Egipto promete evitar escalada entre Líbano e Israel en medio de tensiones con Hezbollah

BEIRUT (AP) — Egipto está haciendo todo lo posible para evitar una mayor escalada entre Líbano e Israel en medio de la tensión entre los dos vecinos por el proceso de desarme del grupo Hezbollah, afirmó el primer ministro egipcio el viernes durante una visita a la capital libanesa.

La base Labbouneh, una de cinco colinas ocupadas por Israel en el Líbano, el 28 de noviembre del 2025. (AP foto/Bilal Hussein)
Egipto, que firmó un tratado de paz con Israel en 1979, ha estado trabajando durante meses para reducir las tensiones regionales y la visita del primer ministro Mustafa Madbouly a Beirut se produce después de viajes similares a la pequeña nación árabe por parte del ministro de Relaciones Exteriores y el jefe de inteligencia de Egipto.

"Egipto no escatimará esfuerzos en continuar sus incansables esfuerzos para mantener a Líbano alejado de cualquier escalada", declaró Madbouly a periodistas durante una conferencia conjunta con su homólogo libanés Nawaf Salam:

La visita de Madbouly también se centró en fortalecer los lazos bilaterales y abordar los desarrollos regionales urgentes.

Las reuniones de Madbouly en Beirut coincidieron con la reunión del comité que supervisa la aplicación de un alto al fuego que detuvo la última guerra entre Israel y Hezbollah hace un año.

La reunión del viernes a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel fue la segunda reunión del mecanismo después de que Israel y Líbano nombraran a miembros civiles para un comité que anteriormente era solo militar. El grupo también incluye a Estados Unidos, Francia y la fuerza de paz de la ONU desplegada a lo largo de la frontera.

Un comunicado emitido por la embajada norteamericana en Beirut dijo que los participantes militares ofrecieron actualizaciones operativas y se mantuvieron enfocados en profundizar la cooperación encontrando formas de aumentar la coordinación a través del mecanismo. Agregó que todos los participantes coincidieron en que un ejército libanés fortalecido, los garantes de la seguridad en el área fronteriza conocida como el Sector sur del Litani, "es crítico para el éxito".

La embajada agregó que los participantes civiles, mientras tanto, se centraron en establecer condiciones para que los residentes regresen de manera segura a sus hogares, avanzar en la reconstrucción y abordar las prioridades económicas. Añadió que subrayaron que el progreso político y económico duradero es esencial para reforzar los logros de seguridad y mantener una paz duradera.

La embajada indicó que los participantes de la reunión reafirmaron que el progreso en las vías de seguridad y política sigue siendo mutuamente reforzante y esencial "para garantizar la estabilidad y prosperidad a largo plazo para ambas partes".

El gobierno libanés ha dicho que el ejército debería tener toda el área fronteriza al sur del río Litani despejada de la presencia armada de Hezbollah para fin de año.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 8 de octubre de 2023, un día después de que militantes liderados por Hamás atacaran el sur de Israel, después de que Hezbollah disparara cohetes hacia Israel en solidaridad con Hamás. Israel lanzó un bombardeo de Líbano en septiembre de 2024 que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos casi diarios desde entonces, principalmente dirigidos a miembros de Hezbollah, pero también matando a 127 civiles, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También el viernes, el ejército israelí señaló que un operativo de Hezbollah que fue capturado en Líbano el año pasado desempeñó un papel importante en la fuerza marítima secreta del grupo. El ejército agregó que Imad Amhaz fue entrenado en Irán y Líbano para llevar a cabo operaciones marítimas.

Un funcionario de Hezbollah sostuvo que el grupo no comentará sobre el video publicado por el ejército israelí de Amhaz, describiéndolo como "un ciudadano libanés que fue secuestrado". El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

