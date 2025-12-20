Egipto insta a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para mayor rol de África

Compartir en:









Foto entregada por el Departamento de Prensa de la Presidencia Egipcia que muestra al presidente egipcio Abdel-Fatá el-Sisi (der) con el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov, en el Palacio Presidencial en El Cairo el 20 de diciembre del 2025. (Departamento de Prensa de la Presidencia Egipcia via AP) AP

El-Sisi hizo un llamado por un orden mundial "más pluralista" en una conferencia de la asociación Rusia-África celebrada en El Cairo, a la que asistieron el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y ministros de más de 50 países africanos, junto con representantes de varias organizaciones africanas y regionales.

"El continente africano debe tener una voz presente e influyente en la toma de decisiones globales, dado su peso humano, económico, político y demográfico", afirmó el-Sisi en un comunicado leído por su ministro de Relaciones Exteriores en la sesión plenaria de la conferencia. Agregó que las instituciones financieras internacionales necesitan someterse a reformas similares para asegurar una representación equitativa de África.

Desde 2005, la Unión Africana ha estado exigiendo que se otorguen a África dos asientos permanentes con poder de veto en el Consejo de Seguridad, argumentando que tales reformas contribuirían a lograr la paz y la estabilidad en el continente, que ha estado luchando con guerras durante décadas.

El Consejo de Seguridad, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, no ha cambiado desde su configuración de 1945: 10 miembros no permanentes de todas las regiones del mundo elegidos por períodos de dos años sin poder de veto, y cinco países que eran potencias dominantes al final de la Segunda Guerra Mundial son miembros permanentes con poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia.

En su declaración, el-Sisi indicó que la conferencia ministerial Rusia-África desarrollará un plan para consolidar la asociación antes de la cumbre de jefes de Estado del próximo año.

"Seguimos siendo un socio confiable para los estados africanos en el fortalecimiento de su soberanía nacional, tanto política como en materia de seguridad, así como en otras dimensiones", Lavrov afirmó en la sesión plenaria.

"Estamos comprometidos a seguir desbloqueando el enorme potencial existente de nuestra cooperación práctica", agregó. El foro ha ganado impulso después de la cumbre de 2023 en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde el presidente Vladímir Putin buscó el apoyo de los líderes africanos y romper el aislamiento político y económico impuesto a Rusia por los países occidentales tras su invasión de Ucrania. Rusia también ha ampliado su presencia militar en África, entregando armamento sofisticado a zonas de conflicto en el África subsahariana, donde una unidad militar controlada por el Kremlin que reemplazó a los mercenarios de Wagner ha estado activa. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP