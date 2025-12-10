Egipto e Irán critican el partido del "Orgullo" del Mundial planeado en Seattle

De izquierda a derecha, Alexi Lalas y Ronaldo escuchan mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presentador Andrés Cantor aplauden mientras Francesco Totti y Hristo Stoichkov miran durante la presentación del calendario de encuentros para el Mundial de fútbol masculino de fútbol, en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Líderes de las federaciones de fútbol de ambas naciones criticaron públicamente la idea de jugar el partido el 26 de junio en el Estadio de Seattle, que los organizadores locales dicen incluirá un “momento único en la vida para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+ en Washington”.

Los organizadores en Seattle ya han promovido un concurso de arte para el partido, en el que una de las propuestas muestra un sol con bandera arcoíris saliendo sobre el monte Rainier mientras un cangrejo portero va a por un balón de fútbol sosteniendo una taza de café en sus pinzas.

“Con partidos en Juneteenth y el orgullo, podemos mostrar al mundo que en Seattle, todos son bienvenidos. ¡Qué honor increíble!”, escribió en redes sociales Kate Wilson, alcaldesa electa de Seattle.

Un sorteo del Mundial en Washington seleccionó los equipos y partidos la semana pasada para la primera ronda del torneo, colocando a Irán y Egipto como los equipos que competirán en el juego del 26 de junio.

En Irán, donde gays y lesbianas pueden enfrentar la pena de muerte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán criticó la programación del partido durante una entrevista transmitida en la televisión estatal el lunes por la noche. Dijo que Irán plantearía el tema durante una reunión de la FIFA planeada en Qatar en las próximas semanas.

“Egipto y nosotros hemos objetado, porque este es un movimiento irrazonable e ilógico que esencialmente señala apoyo a un grupo particular, y definitivamente debemos abordar este punto”, dijo Mehdi Taj. La televisión estatal confirmó el martes que se enviaría una queja a la FIFA.

Taj ya había amenazado con boicotear el sorteo del Mundial por quejas sobre funcionarios iraníes que no recibieron visas de Estados Unidos para asistir a la ceremonia celebrada en Washington.

Los iraníes están sujetos a una prohibición de viaje impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, y en el pasado Estados Unidos ha negado visas a personas vinculadas con la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, como Taj. Irán terminó asistiendo.

Las tensiones siguen siendo altas entre Teherán y Washington por el programa nuclear de Irán, particularmente después de que aviones de guerra estadounidenses bombardearan recintos atómicos en el país durante la guerra de 12 días de Israel con la República Islámica en junio. Sin embargo, a diferencia del Mundial de 2022, no está previsto que Irán juegue contra Estados Unidos en los partidos de apertura del torneo.

En Egipto, la federación de fútbol publicó un comunicado en internet el martes por la noche diciendo que envió una carta a la FIFA “rechazando categóricamente cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido entre el equipo nacional egipcio e Irán”.

“La información había circulado indicando la decisión del comité organizador local y los planes para llevar a cabo algunas actividades relacionadas con el apoyo a la homosexualidad durante ese partido, y que rechaza completamente tales actividades, que contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales en la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas”, agregó la carta.

Instó a la FIFA a detener la celebración para “evitar actividades que puedan desencadenar sensibilidad cultural y religiosa entre los espectadores presentados de ambos países, Egipto e Irán, especialmente ya que tales actividades contradicen las culturas y religiones de los dos países”.

Preguntado sobre la queja el miércoles, el comité organizador de Seattle dijo que estaba “avanzando según lo planeado con nuestra programación comunitaria fuera del estadio durante el fin de semana del Orgullo y a lo largo del torneo”.

“El noroeste del Pacífico es hogar de una de las comunidades iraní estadounidenses más grandes del país, una próspera diáspora egipcia y comunidades ricas que representan a todas las naciones que estamos acogiendo en Seattle”, dijo la portavoz Hana Tadesse en un comunicado. "Estamos comprometidos a garantizar que todos los residentes y visitantes experimenten la calidez, el respeto y la dignidad que definen nuestra región”.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Irán, Egipto apuntan a la comunidad LGBTQ+

Durante años, la policía egipcia ha perseguido a gays y lesbianas, provocando advertencias incluso de la aplicación Grindr en el pasado. Aunque Egipto técnicamente no prohíbe la homosexualidad, las autoridades frecuentemente procesan a miembros de la comunidad LGBTQ+ bajo los cargos de “libertinaje” o “violar la decencia pública”.

Irán también ha perseguido a la comunidad LGBTQ y se cree que su teocracia ha ejecutado a miles de personas por su sexualidad desde la Revolución Islámica de 1979. El expresidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad llegó a afirmar durante una visita a Estados Unidos en 2007: “No tenemos homosexuales como en su país”. El público en la Universidad de Columbia respondió riéndose y abucheando al líder.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP