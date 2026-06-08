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Efraín Juárez emigra de Pumas a un mes del arranque del próximo torneo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de quedarse a la orilla de su primer campeonato en 15 años el mes pasado, Pumas anunció el lunes por la noche la salida de su entrenador Efraín Juárez.

Efraín Juárez, entrenador de los Pumas de la UNAM, reacciona durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX contra Pachuca, el domingo 17 de mayo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Efraín Juárez, entrenador de los Pumas de la UNAM, reacciona durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX contra Pachuca, el domingo 17 de mayo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Juárez tenía contrato por seis meses más, pero no llegó a un acuerdo para una extensión y decidió emigrar del cuadro universitario.

“Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo”, dijo el equipo en un comunicado. “Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

De la mano de Juárez, Pumas se clasificó a la final del torneo Clausura donde sucumbió 2-1 ante Cruz Azul prolongando una sequía de títulos que se remonta al torneo Clausura 2011, la más amplía entre los equipos más populares en el país.

Pumas no dio a conocer cuándo dará a conocer el nombre de su próximo entrenador.

El torneo Apertura arranca el primer fin de semana de julio.

FUENTE: AP

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