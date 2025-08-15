Trump y Putin llegan a una cumbre crucial en Alaska que podría redefinir la guerra en Ucrania

Una bandera estadounidense y una rusa previo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin participen en una conferencia conjunta de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Se esperaba que los mandatarios se saludaran en la pista de aterrizaje. Las autoridades instalaron un escenario especial, con un gran cartel que decía “Alaska 2025” flanqueado por aviones de combate estacionados y alfombras rojas. Militares uniformados permanecían firmes cerca. Aviones B-2 y F-22 —aviones militares diseñados para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría— sobrevolaban la zona para conmemorar el momento.

Trump y Putin ya han compartido apretones de manos muy seguidos anteriormente, pero el más reciente será tan escrutado como cualquier otro, al igual que su lenguaje corporal o las pistas sobre cómo se siente cada uno.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la reunión cara a cara entre Trump y Putin se ha convertido en una reunión de tres contra tres, en la que participarán el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff. El cambio indica que la Casa Blanca está adoptando un enfoque más cauteloso que el que adoptó durante la reunión de 2018 en Helsinki, cuando Trump y Putin se reunieron por primera vez en privado sólo con sus intérpretes durante dos horas.

El Kremlin afirma que la cumbre también incluirá una reunión de las dos delegaciones y conversaciones que continuarán durante el almuerzo. Se espera que ambos celebren una rueda de prensa conjunta.

La reunión ofrece a Trump la oportunidad de demostrar al mundo que es tanto un maestro en cerrar acuerdos como un pacificador global. Él y sus aliados lo han presentado como un negociador de peso que puede encontrar una manera de poner fin a la matanza, algo que solía jactarse de podría hacer rápidamente.

A Putin, una cumbre con Trump le ofrece una ocasión largamente esperada para intentar negociar un acuerdo que consolidaría los avances de Rusia, bloquearía el intento de Kiev de unirse a la alianza militar de la OTAN y, en última instancia, devolvería a Ucrania a la órbita de Moscú. A pesar de tener tanto en juego, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y los dirigentes europeos no están invitados.

Existen riesgos significativos para Trump. Al llevar a Putin a suelo estadounidense —Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867 por aproximadamente 2 centavos por acre (unos 4.000 metros cuadrados)—, el presidente le está dando la validación que desea después de su ostracismo tras invadir Ucrania hace tres años y medio. La exclusión de Zelenskyy de la primera reunión entre Trump y Putin es un duro golpe para la política occidental de “nada sobre Ucrania sin Ucrania” y abre la posibilidad de que Trump pueda acordar un trato que Kiev no quiera.

El éxito está lejos de estar asegurado, sobre todo porque Rusia y Ucrania siguen muy alejadas en cuanto a sus exigencias para firmar la paz. Putin se ha resistido durante mucho tiempo a cualquier alto el fuego temporal, vinculándolo al cese del suministro de armas occidentales y a la congelación de los esfuerzos de reclutamiento de Ucrania, unas condiciones rechazadas por Kiev y sus aliados occidentales.

"¡¡¡Mucho en juego!!!". publicó Trump poco antes de abordar el avión presidencial.

De camino a la reunión, Putin hizo una parada en Magadan, en el extremo oriental de Rusia, donde visitó una fábrica que produce cápsulas de aceite de pescado omega-3, según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Putin aprovechó el vuelo para revisar materiales sobre Ucrania , tensiones con Estados Unidos, cooperación económica y asuntos globales, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con la televisión estatal rusa.

Trump afirmó a principios de la semana que había un 25% de posibilidades de que la cumbre fracasara, pero también planteó la idea de que, si tiene éxito, podría llevar a Zelenskyy a Alaska para una reunión posterior a tres bandas.

Trump también ha expresado dudas sobre lograr un cese del fuego inmediato, pero quiere que se alcance un amplio acuerdo de paz rápidamente. Esto parece hacerse eco del argumento defendido por Putin durante mucho tiempo: Moscú está a favor de un acuerdo integral para poner fin a los combates, que recoja sus demandas, no a un cese temporal de las hostilidades.

Trump previamente caracterizó la reunión como “realmente una reunión de tanteo”. Pero también advirtió de “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no acepta poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense dijo el viernes que sus conversaciones con Putin incluirán demandas rusas de que Ucrania ceda territorio como parte de un acuerdo de paz. Dijo que Ucrania tiene que decidir , pero también sugirió que Zelenskyy debería aceptar concesiones.

“Tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión. Y creo que tomarán una decisión adecuada ”, dijo Trump a los reporteros que viajaban con él a Alaska .

Weissert informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee y Jonathan J. Cooper en Washington, Elise Morton en Londres y Vladimir Isachenkov en Moscú contribuyeron a este despacho.

