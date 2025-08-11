Trump afirma que pondrá a policía de Washington bajo control federal y desplegará Guardia Nacional

ARCHIVO - El Capitolio de Estados Unidos sirve de fondo a un hombre sin hogar que descansa en una chimenea de vapor en el National Mall, el 18 de diciembre de 2019, en el Capitolio de Washington. (AP Foto/Julio Cortez, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente, flanqueado por su secretaria de Justicia, su secretario de defensa y el director del FBI, declaró que estaba declarando una emergencia de seguridad pública y que su administración eliminará los campamentos de personas sin hogar.

Para Trump, el esfuerzo por asumir el control de la seguridad pública en Washington refleja una escalada de su enfoque agresivo hacia la aplicación de la ley. El estatus del Distrito de Columbia como distrito federal establecido por el Congreso le brinda una oportunidad única para impulsar su agenda de mano dura contra el crimen, aunque no ha propuesto soluciones a las causas fundamentales de la falta de vivienda o el crimen.

La secretaria de Justicia Pam Bondi asumirá la responsabilidad del departamento de policía metropolitana de Washington, indicó Trump, mientras también criticaba los baches y el graffiti en la ciudad, calificándolos de “vergonzosos”. El presidente no proporcionó un cronograma para el control del departamento de policía, pero está limitado a 30 días según el estatuto.

Mientras Trump hablaba, manifestantes se reunieron fuera de la Casa Blanca para protestar las medidas. Y los funcionarios locales rechazaron la descripción del distrito como plagado de crimen y calificaron las acciones de ilegales.

"Las acciones de la administración son sin precedentes, innecesarias e ilegales", señaló el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb. "No hay una emergencia de crimen en el Distrito de Columbia".

Schwalb, un demócrata, sostuvo que el crimen violento en el distrito alcanzó mínimos históricos de 30 años el año pasado y ha disminuido otro 26% este año.

El presidente desestimó la idea de que Washington necesitara ampliar su fuerza policial de 3.500 policías, incluso cuando busca tener más personal armado recorriendo la ciudad con el objetivo de reducir el crimen.

"Lo que necesitas son reglas y regulaciones, y necesitas a las personas adecuadas para implementarlas", afirmó.

Trump invocó la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia en una orden ejecutiva para declarar una "emergencia de crimen" para que su administración pudiera tomar el control de la fuerza policial de la ciudad. Firmó una directiva para que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, activara la Guardia Nacional.

Aunque Trump se presenta como amigo de las fuerzas del orden y ha disfrutado del respaldo político de muchos grupos policiales, fueron simpatizantes suyos los que asaltaron el Capitolio en Washington el 6 de enero del 2021 y él indultó o conmutó las sentencias de más de 1.500 de esos alzados, muchos de los cuales habían sido condenados por agredir a policías.

Aproximadamente 500 agentes federales de las fuerzas del orden están siendo asignados para desplegarse en toda la capital de la nación como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para combatir el crimen, dijo una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press.

Más de 100 agentes del FBI y alrededor de 40 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos forman parte del personal federal de la ley asignado a patrullajes en Washington, aseguró la persona informada sobre los planes. La Administración de Control de Drogas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Alguaciles Federales también están contribuyendo con agentes.

La persona no estaba autorizada para discutir públicamente asuntos de personal y habló con la AP bajo condición de anonimato. El Departamento de Justicia no ha ofrecido declaraciones al respecto.

La alcaldesa demócrata Muriel Bowser cuestionó la efectividad de usar la Guardia para hacer cumplir las leyes de la ciudad y expresó que el gobierno federal podría ser mucho más útil financiando más fiscales o llenando las 15 vacantes en la Corte Superior de D.C., algunas de las cuales han estado abiertas durante años.

Bowser no puede activar la Guardia Nacional por sí misma, pero puede presentar una solicitud al Pentágono.

"Simplemente creo que no es el uso más eficiente de nuestra Guardia", manifestó el domingo en el programa "The Weekend" de la cadena MSNBC, reconociendo que es "decisión del presidente cómo desplegar la Guardia".

Bowser estaba haciendo sus primeros comentarios públicos desde que Trump comenzó a publicar sobre el crimen en Washington la semana pasada. Señaló que el crimen violento en Washington ha disminuido desde un aumento en 2023. Las publicaciones de Trump durante el fin de semana describieron al distrito como "una de las ciudades más peligrosas en cualquier parte del mundo".

Para Bowser, "cualquier comparación con un país devastado por la guerra es hiperbólica y falsa".

Trump ha enfatizado la remoción de la población sin hogar de Washington, aunque no estaba claro a dónde irán las miles de personas, y no dio detalles en su conferencia de prensa el lunes.

"Las personas sin hogar tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE", escribió Trump el domingo. "Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la Capital. Los criminales, no tienen que mudarse. Vamos a ponerlos en la cárcel, donde pertenecen".

Trump dijo la semana pasada que estaba considerando formas para que el gobierno federal tomara el control de Washington, afirmando que el crimen era "ridículo" y la ciudad era "insegura", después de la reciente agresión contra un miembro destacado del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Las estadísticas policiales muestran que los homicidios, robos y allanamientos han disminuido este año en comparación con este momento en 2024. En general, el crimen con violencia ha disminuido un 26% en comparación con este momento hace un año.

El presidente criticó al distrito como lleno de "tiendas de campaña, miseria, suciedad y crimen", y parece haber sido provocado por el ataque a Edward Coristine, una de las figuras más visibles del esfuerzo de reducción de burocracia conocido como DOGE. La policía arrestó a dos adolescentes de 15 años en el intento de robo de auto y anunció que se está buscando a otros.

"Este tiene que ser el lugar mejor gobernado del país, no el peor gobernado del país", aseveró Trump el miércoles.

Llamó a Bowser "una buena persona que ha intentado, pero se le han dado muchas oportunidades".

Trump ha sugerido repetidamente que el gobierno de Washington podría ser devuelto a las autoridades federales. Hacerlo requerirá la derogación de la Ley de Autonomía de 1973 en el Congreso, un paso que Trump dijo que los abogados están examinando.

Bowser reconoció que la ley permite al presidente tomar más control sobre la policía de la ciudad, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones.

"Ninguna de esas condiciones existe en nuestra ciudad en este momento", sostuvo. "No estamos experimentando un aumento en el crimen. De hecho, estamos viendo cómo nuestros números de crimen disminuyen".

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Ashraf Khalil, Alanna Durkin Richer, Darlene Superville y Michelle L. Price.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press