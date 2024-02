Senado de EEUU encara plan para Ucrania tras fracaso de proyecto para frontera

Vista del Capitolio al amanecer, Washington, miércoles 7 de febrero de 2024. Forzando un enfrentamiento con los republicanos, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrara Chuck Schumer, tratará el miércoles 7 de febrero de 2024 de salvar los fondos para la guerra de un acuerdo fallido que incluía dinero para la frontera, al avanzar con una votación de ensayo que enviaría decenas de miles de millones de dólares a Ucrania, Israel y otros aliados.(AP Foto/Jose Luis Magana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.