Senado de EEUU aprueba gran paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán tras una sesión nocturna

El titular de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson aumentó las dudas sobre la propuesta en una declaración el lunes por la noche en la que dejó claro que podrían pasar semanas o meses antes de que el Congreso envíe la legislación al escritorio del presidente, Joe Biden, si es que eso ocurre.

Biden emitió un comunicado pidiéndole a la Cámara de Representantes actuar con prontitud.

“No podemos darnos el lujo de esperar más. El costo de la inacción aumenta cada día, especialmente en Ucrania”.

“Ya hemos visto reportes de que se les acaban las municiones a los sondados ucranianos en el frente, mientras las fuerzas rusas siguen atacando y Putin sigue soñando con someter al pueblo ucraniano”, dice la declaración.

Aun así, la votación era una victoria para los líderes de los dos partidos en el Senado. McConnell ha convertido Ucrania en su máxima prioridad en los últimos meses, y se ha mantenido firme ante la considerable presión de su propia bancada.

“La historia ajusta todas las cuentas”, dijo McConnell. “Y hoy, en cuanto al valor del liderazgo y la fuerza de Estados Unidos, la historia marcará que el Senado no falló”.

En un mensaje directo a sus detractores en un discurso el domingo, McConnell dijo que “los ojos del mundo” estaban posados en el Senado.

“¿Les daremos a aquellos que quieren lastimarnos más motivos para dudar de nuestra determinación, o nos comprometeremos de nuevo a ejercer la fuerza estadounidense?”, preguntó McConnell.

Los dólares proporcionados por la medida servirían para comprar equipamiento de defensa de fabricación estadounidense, como municiones y sistemas antiaéreos que según las autoridades se necesitan con urgencia ante los bombardeos rusos sobre Ucrania. También incluye 8.000 millones de dólares para el gobierno en Kiev y otras formas de asistencia.

“Para nosotros en Ucrania, la asistencia continuada de Estados Unidos nos ayuda a salvar vidas humanas del terror ruso”, indicó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en redes sociales. “Supone que la vida continuará en nuestras ciudades y triunfará sobre la guerra”.

Además, el paquete daría 14.000 millones de dólares para la guerra de Israel con Hamás, 8.000 millones de dólares para Taiwán y socios en el Indopacífico para hacer frente a China y 9.200 millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza.

Dos demócratas, los senadores Jeff Merkley de Oregon y Peter Welch de Vermont, así como el senador independiente Bernie Sanders, votaron en contra. Los legisladores progresistas se han opuesto a enviar armamento ofensivo a Israel.

“Mi conciencia no me permite apoyar el envío de miles de millones de dólares adicionales de los contribuyentes para la campaña militar del primer ministro Netanyahu en Gaza”, dijo Welch. “Es una campaña que ha matado y herido a un número estremecedor de civiles. Ha creado una enorme crisis humanitaria”.

La aprobación del texto se produjo tras cinco meses de negociaciones accidentadas sobre una amplia ley que habría asociado la ayuda al extranjero a una reforma de las políticas fronterizas y de asilo. Los republicanos exigieron ese canje, afirmando que el pico de inmigración a Estados Unidos debía abordarse junto con la seguridad de los aliados.

Sin embargo, el acuerdo bipartidista sobre seguridad de frontera se desmoronó apenas unos días después de su presentación, un giro vertiginoso de los acontecimientos que provocó una profunda frustración en los negociadores. Los republicanos declararon que la ley era insuficiente y la bloquearon en el Senado.

Tras el fracaso de la ley de fronteras, los dos líderes abandonaron la sección sobre la frontera e impulsaron un paquete limitado a la ayuda al extranjero, como pretendían los demócratas desde un principio.

Aunque la más pequeña propuesta de ley de ayuda al extranjero terminó consiguiendo suficientes apoyos republicanos para salir adelante, varios senadores republicanos que antes habían expresado su apoyo a Ucrania votaron en contra. El episodio recalcó las fracturas en el partido, que han quedado sobre la mesa ante la insistencia de Trump, y un puñado de legisladores han pedido abiertamente la renuncia de McConnell.

