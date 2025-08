Sargento del ejército dispara a cinco compañeros en base militar en Georgia

Foto tomada de video difundido por el Ejército de Estados Unidos que muestra la entrada del Fuerte Stewart en Georgia el 18 de noviembre del 2021. (Sargento Daniel Guerrero/Ejército de Estados Unidos via AP) Public Domain

Se difundieron pocos detalles sobre lo que llevó al tiroteo en la base de Fort Stewart, pero el sospechoso es un sargento del Ejército, según un funcionario. El funcionario no estaba autorizado para discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.