Republicanos de la Cámara avanzan hacia votación sobre recortes fiscales de Trump

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, presenta a los reporteros una visión optimista respecto a la aprobación del gran proyecto de ley fiscal y de inmigración del presidente Donald Trump para el 4 de julio, en una conferencia de prensa en el Capitolio, Washington, el martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved