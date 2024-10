Qué esperar el día de las elecciones en Arizona

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El 5 de noviembre.

9 p.m. ET. Arizona no da a conocer los votos hasta que todos los distritos electorales han informado o una hora después de que todas las urnas se cierran, lo que ocurra primero, por lo general 10 p.m. ET.

11 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertario) vs. Jill Stein (Verde).

Senado federal: Ruben Gallego (D) vs. Kari Lake (R) y un otro.

1er Distrito Congresional: Amish Shah (D) vs. David Schweikert (R).

6to Distrito Congresional: Kirsten Engel (D) vs. Juan Ciscomani (R) y un otro.

Medidas electorales: Propuesta 133 (Elecciones primarias partidistas), Propuesta 139 (Derecho al aborto), Propuesta 140 (Elecciones primarias abiertas), Propuesta 314 (Establecer sanciones penales para los cruces no autorizados de la frontera).

Para el Senado estatal, la Cámara de Representantes estatal, la Comisión de Corporaciones de Arizona.

En Arizona, las papeletas emitidas y procesadas antes del día de las elecciones son las primeras que se comunican tras el cierre de las urnas. Estos votos han tendido a favorecer a los demócratas, desde que la cuestión del voto anticipado y por correo se politizó mucho durante las elecciones de 2020. En las elecciones al Senado de Estados Unidos de 2022, el demócrata Mark Kelly comenzó la noche con una ventaja de casi 20 puntos sobre el republicano Blake Masters, pero esa ventaja se redujo a unos 5 puntos cuando se certificaron los resultados.

Los votos por correo que se entregan el día de las elecciones tardan mucho más en tabularse porque los trabajadores electorales no empiezan a procesarlos o verificarlos hasta después del cierre de las urnas. En el condado de Maricopa, que tiene la mayor población del estado, alrededor del 20% de los casi 1,6 millones de votos emitidos en 2022 fueron votos por correo entregados el día de las elecciones.

El condado de Maricopa es, con diferencia, el más influyente de los 15 condados del estado en las elecciones estatales. Es el hogar de Phoenix, Scottsdale, Tempe y Mesa y contribuyó con casi el 62% de los votos en la contienda presidencial de 2020. El condado de Pima quedó en un distante segundo lugar con alrededor del 15% de los votos.

En las elecciones estatales que se remontan a una docena de años, los demócratas siempre han obtenido cuatro condados tanto en las campañas ganadoras como en las perdedoras: Apache, Coconino, Pima y Santa Cruz. En cada una de esas contiendas, el candidato que ganó en Maricopa se impuso en todo el estado. Maricopa es también uno de los 10 condados de los siete estados disputados que pasaron de Trump a Biden.

The Associated Press no hace proyecciones y sólo declarará un ganador cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si una contienda no ha sido declarada ganadora, AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

En Arizona, los recuentos son automáticos si el margen de votos es igual o inferior al 0,5% del total de votos. La AP puede declarar un ganador en una contienda que es elegible para un recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande para que un recuento o una impugnación legal cambien el resultado.

2020: Biden (D) 49.4%, Trump (R) 49.1%, AP declaró el ganador el miércoles 4 de noviembre a las 2:51 a.m. ET.

4,109,270 (hasta el 30 de julio de 2024). Aproximadamente 29% demócratas, 35% republicanos y 36% otros.

Fue de 71% de los votantes registrados en 2020.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2020: aproximadamente 89% de todos los votos.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2022: aproximadamente 82% de todos los votos.

Los primeros votos reportados el 3 de noviembre de 2020: 10:02 p.m. ET.

Para la medianoche ET: un 72% de todos los votos depositados habían sido reportados.

Los periodistas de Associated Press Hannah Fingerhut, Larry Fenn y Maya Sweedler contribuyeron a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

