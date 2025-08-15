Putin dice que él y Trump llegaron a un "entendimiento" sobre Ucrania

Momentos después, Trump declaró que aún no había hablado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pero que pronto hablaría con él y con otros gobernantes europeos.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Momentos después, Trump declaró que aún no había hablado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pero que pronto hablaría con él y con otros gobernantes europeos.
___
Weissert informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee y Jonathan J. Cooper en Washington, Elise Morton en Londres y Vladimir Isachenkov en Moscú contribuyeron a este despacho.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
Suscribite a nuestro Newsletter