americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Putin

Putin dice que él y Trump llegaron a un "entendimiento" sobre Ucrania

BASE CONJUNTA ELMENDORF-RICHARDSON, Alaska, EE.UU. (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin dijo el viernes que él y su homólogo estadounidense Donald Trump han alcanzado un “entendimiento” sobre Ucrania, y le advirtió a Europa que no “torpedee el progreso incipiente”.

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el de Rusia, Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017. (AP Foto/Evan Vucci, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el de Rusia, Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Una bandera estadounidense y una rusa previo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin participen en una conferencia conjunta de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong)
Una bandera estadounidense y una rusa previo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin participen en una conferencia conjunta de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Momentos después, Trump declaró que aún no había hablado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pero que pronto hablaría con él y con otros gobernantes europeos.

___

Weissert informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee y Jonathan J. Cooper en Washington, Elise Morton en Londres y Vladimir Isachenkov en Moscú contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, copreside una videollamada con líderes europeos sobre Ucrania, en Londres, el 13 de agosto de 2025. (Jack Taylor/Pool Foto vía AP)

Putin elogia esfuerzos de Trump para poner fin a guerra en Ucrania antes de cumbre del viernes

El presidente francés, Emmanuel Macron, a la izquierda, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, segundo a la izquierda, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, segundo a la derecha, y el ministro francés de Defensa, Sebastien Lecornu, asisten a una videoconferencia sobre Ucrania en el Fuerte de Bregançon en Bormes-les-Mimosas, sur de Francia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Philippe Magoni, Pool vía AP)

Trump respalda una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

ARCHIVO – La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, escucha al presidente Donald Trump en un evento para anunciar que el draft de la NFL de 2027 se realizará en el National Mall, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Alcaldesa de Washington D. C. coopera con Trump a pesar de “inquietante” toma de control policial

El Himno Nacional de Estados Unidos suena mientras el presidente Donald Trump asiste al desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump ordena despliegue militar en el Caribe para enfrentar a cárteles narcoterroristas

Destacados del día

Trump y Putin se reúnen a puerta cerrada en una cumbre histórica en Alaska

Trump y Putin se reúnen a puerta cerrada en una cumbre histórica en Alaska

Cámaras de seguridad captan a dos mujeres robando quesos en una Mipyme de La Habana

Cámaras de seguridad captan a dos mujeres robando quesos en una Mipyme de La Habana

Muere joven constructor cubano en otro derrumbe en Centro Habana: la tragedia se suma a una semana de colapsos en la capital

Muere joven constructor cubano en otro derrumbe en Centro Habana: la tragedia se suma a una semana de colapsos en la capital

Pareja cubana de MIAMI enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a Cuba

Pareja cubana de MIAMI enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a Cuba

Continúa la búsqueda de pareja cubana sospechosa de homicidio en Hialeah

Continúa la búsqueda de pareja cubana sospechosa de homicidio en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter