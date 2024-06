Negociadores del G7 llegan a acuerdo para dar a Ucrania 50.000 millones de dólares, según fuentes

El presidente Joe Biden es escoltado por la coronela de la Fuerza Aérea, Angela Ochoa, comandante de la 89a. Unidad de Transporte Aéreo, en su llegada a la Base de la Fuerza Aérea de Andrews, Maryland., el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.