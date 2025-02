Los trabajadores federales enfrentan una enorme confusión ante el plazo de Musk para enumerar logros

La inusual demanda de Musk ha encontrado resistencia de varias agencias clave de Estados Unidos lideradas por personas leales al presidente —como el FBI, el Departamento de Estado, Seguridad Nacional y el Pentágono— que dijeron a sus empleados durante el fin de semana que no acataran la orden. Legisladores de ambos partidos afirmaron que la exigencia de Musk podría ser ilegal, mientras que los sindicatos amenazan con demandar.

El equipo de Musk envió un correo electrónico a cientos de miles de empleados federales el sábado en el que les daba unas 48 horas para informar sobre cinco cosas específicas que hubieran logrado la semana pasada. En un mensaje separado en X, Musk dijo que cualquier empleado que no respondiera antes del plazo —que el mail fijaba a las 11:59 de la tarde EST del lunes— perdería su trabajo.

Un mensaje el domingo por la mañana del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., ordenó a sus aproximadamente 80.000 empleados que acataran la petición. Esto fue poco después de que el responsable jurídico interino, Sean Keveney, dijera a algunos que no lo hicieran. Y para la noche del domingo, la dirección de la agencia emitió nuevas instrucciones de que los empleados debían “pausar las actividades” relacionadas con la solicitud hasta el mediodía del lunes.

“Seré sincero con ustedes. Después de haber trabajado más de 70 horas la semana pasada avanzando las prioridades del gobierno, me sentí personalmente insultado al recibir el correo electrónico a continuación,” dijo Keveney en un correo electrónico visto por The Associated Press que reconocía una amplia sensación de “incertidumbre y estrés” dentro de la agencia.