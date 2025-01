Incendios arden fuera de control en área metropolitana de Los Ángeles y causan 5 muertes

El incendio de Palisades arde en un vecindario en medio de fuertes vientos en el barrio de Pacific Palisades en Los Ángeles, el martes 7 de enero de 2025. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Casas dañadas por el incendio Palisades a lo largo de la playa el miércoles 8 de enero de 2025 en Malibú, California. (AP Foto/Etienne Laurent)

Una interna de una residencia de ancianos es evacuada mientras se acerca el incendio Eaton, el martes 7 de enero de 2025 en Altadena, California. (AP Foto/Ethan Swope)