El secretario de Defensa de EEUU hace una visita no anunciada a Ucrania

Una mujer canta el himno nacional de Ucrania durante una manifestación en el centro de Kiev, Ucrania, el sábado 18 de noviembre de 2023. La gente se congregó para protestar contra la corrupción y pedir la reasignación de fondos públicos a las fuerzas armadas. (AP Foto/Alex Babenko)