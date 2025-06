El Congo y Ruanda firman acuerdo de paz mediado por EEUU

Residentes escuchan a Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Alivio de Emergencias de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su visita al poblado de Buhumba en Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el jueves 26 de junio de 2025. (AP Foto/Moses Sawasawa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.