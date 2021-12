EEUU: Crisis de los Grammy se profundiza, Drake retira sus nominaciones

Las dos nominaciones a los Grammy de Drake fueron retiradas del sitio oficial de la premiación a petición del propio artista, revelaron varios reportes. Aunque las razones todavía no están claras, las versiones que se han dado a conocer confirman la crisis en que se encuentra la Academia de grabación.

El cantante y productor musical había sido nominado en la categoría de Mejor Álbum de Rap, por Certified Lover Boy; y por la Mejor Interpretación de Rap, por Way 2 Sexy.

Esta no es la primera vez que Drake tiene un desencuentro con los Grammy, apenas el año pasado, el rapero pidió que fueran reemplazados por otra premiación, luego de que The Weekend y otros artistas fueran ignorados por la Academia en las nominaciones.

Los Grammy han sido acusados de manipulación, favoritismo y racismo en sus votaciones, por lo que a inicios de este año desecharon sus comités anónimos de votación, para dejar la selección de las nominaciones y de los ganadores a cargo sus miembros votantes, que se cuentan por miles, según informó la Academia.

También en el 2017, Drake estuvo inconforme con su premio, pues aunque el sencillo Hotline Blinge obtuvo un fonógrafo, él aseguraba que no se trataba de una canción de rap pero la Academia lo había encasillado en esa categoría.

“A pesar de que Hotline Bling no es una canción de rap, la única categoría en la que pueden acomodarme es en la de rap. Tal vez porque he rapeado en el pasado, o porque soy negro, no puedo entender porqué”, dijo tras esa premiación.

Los otros inconformes

Drake no es el único inconforme con la premiación cuya edición número 64 se llevará a cabo el 31 de enero en Los Ángeles. Los nombres de Taylor Swift, Jack Antonoff y Annie Clark fueron también retirados luego de ser incorrectamente considerados en la nominación de Olivia Rodrigo a Mejor Álbum por Sour, al ser nombrados como co-escritores aunque sólo habían colaborado en algunos aspectos.

Otros artistas negros, incluyendo The Weekend, Frank Ocean y Jay-Z también han hablado sobre lo irrelevantes que se han vuelto los Grammy, acusando su falta de reconocimiento a los artistas de color.