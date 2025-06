Desfile militar recorre Washington, D.C., con tanques, tropas y salva de 21 cañonazos

El Monumento a Washington detrás de camiones previo al desfile militar que celebra el 250mo aniversario del Ejército de Estados Unidos y coincide con el 79no cumpleaños del presidente Donald Trump, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Dale Booth, izquierda, de Tyler, Texas, posa en un helicóptero Blackhawk para su esposa, Jan Booth, derecha, en el festival en honor del 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos, que coincide con el 79no cumpleaños del presidente Donald Trump, el sábado 14 de junio de 2025, en el National Mall de Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)

Desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército de EEUU, coincidiendo con el 79no cumpleaños del presidente Donald Trump, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)