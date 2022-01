Caos en los aeropuertos de EEUU, tras miles de cancelaciones de vuelos durante las últimas hora

Este primer lunes del 2022 trajo consigo frustración para los viajeros en los aeropuertos del sur de Florida, que no fueron notificados con anticipación de las modificaciones en sus vuelos.

“Yo entiendo que haya cancelaciones de vuelos, pero me parece muy mal que no avisen, porque yo vine hasta aquí y fue cuando me enteré que mi vuelo estaba suspendido”, lamentó el turista Antonio Cabrales.

Embed

Otro inconveniente que están teniendo los viajeros tiene que ver con la prueba PCR, y es que por no recibir los resultados a tiempo, algunos han perdido sus vuelos.

“Esperé y esperé por el resultado de la prueba y no me llegó, tuve que pagar $180 por otra prueba aquí, pero aun así, perdí el vuelo” dijo Ernesto Febre, otro turista.

Pese a los retrasos y suspensiones, se espera que entre lunes y martes regresen a su lugar de origen la mayoría de los viajeros.

Debido a la gran cantidad de gente movilizándose, la recomendación es que si va a tomar un vuelo internacional llegue al menos cuatro horas antes al aeropuerto y si es un vuelo nacional, con tres horas de anticipación.