EEUU

Cámara de Representantes de EEUU aprueba proyecto de ley para poner fin a cierre del gobierno

WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley para poner fin al cierre gubernamental, y envió la medida al presidente Donald Trump para su firma después de una histórica interrupción de 43 días en la financiación pública que dejó a los trabajadores federales sin cheques de pago, a los viajeros varados en aeropuertos y a personas haciendo fila en bancos de alimentos para poder llevar comida a sus familias.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 10 de noviembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)
Los legisladores regresaron a la capital del país esta semana después de casi ocho semanas de ausencia, y los republicanos utilizaron su ligera mayoría para pasar el proyecto de ley con una votación de 222-209. El Senado ya había aprobado la medida. Trump ha calificado el proyecto de ley como una "gran victoria".

Los demócratas querían extender un crédito fiscal que expira al final del año y que reduce el costo de los gastos médicos a través de los mercados de seguros creados por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Se negaban a aceptar un proyecto de ley de gastos a corto plazo que no incluyera esa prioridad. Pero los republicanos insistieron en que esa era una disputa política separada que se llevaría a cabo en otro momento. Finalmente se impusieron, pero sólo después de que el cierre tuviera un notable impacto en el país.

Los demócratas dijeron que los republicanos aprobaron rápidamente recortes de impuestos a principios de este año que, según ellos, beneficiarán principalmente a los ricos, pero el proyecto de ley aprobado el miércoles "deja a las familias sin garantía de que alguna vez, alguna vez habrá una votación para extender los créditos fiscales para ayudar a la gente común a pagar su atención médica", dijo el representante demócrata Jim McGovern.

La periodista de The Associated Press Mary Clare Jalonick contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

