Biden se reunirá con primera ministra italiana, tras inquietudes iniciales

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni; a su izquierda, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y a su derecha el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, antes de un almuerzo en el Capitolio en Washington el 27 de julio de 2023. (Foto AP/J. Scott Applewhite)