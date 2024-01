Biden dice que continuarán ataques contra hutíes, aunque reconoce que no han surtido efecto

“Estos ataques seguirán durante todo el tiempo que sea necesario”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, el jueves y añadió: “No voy a telegrafiar golpes de una u otra manera”.

These strikes will continue for as long as they need to continue,” National Security Council spokesman John Kirby said Thursday, adding, “I’m not going to telegraph punches one way or another.”

___

La corresponsal Tara Copp contribuyó con esta nota.

FUENTE: Associated Press