Avión errático sobre Washington provoca despliegue de caza militar y posteriormente choca

En esta imagen del 2 de marzo de 2022 se ve el Pentágono desde el avión presidencial mientras vuela sobre Washington. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)

Un funcionario federal confirmó a The Associated Press que se desplegó una aeronave militar para responder al comportamiento del avión privado. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato al no estar autorizado a declarar sobre los detalles de la operación militar.

La aeronave que se estrelló estaba registrada a Encore Motors of Melbourne Inc. Cuando un reportero de The Associated Press se puso en contacto, una mujer que dijo ser Barbara Rumpel, quien aparece como presidenta de la compañía con sede en Melbourne, Florida, dijo que no comentaría al respecto.

