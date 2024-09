Acusado de presunto atentado contra Trump expresó en una nota su intención de matar al expresidente

Foto suministrada por Hédi Aouidj que muestra a Ryan Routh, sospechoso del aparente atentado contra el expresidente Donald Trump, en Maidan, Ucrania, el 10 de abril del 2024. (Hédi Aouidj via AP)

La nota había sido colocada en una caja dejada meses atrás en la vivienda de una persona no identificada que no la abrió hasta después del arresto el domingo pasado. En la caja había también municiones, un tubo de metal, materiales de construcción, herramientas, teléfonos y varias cartas. La persona que recibió la caja y que contactó a las agencias policiales no está identificada en el memo del Departamento de Justicia.