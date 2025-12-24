EEUU y Ucrania logran consenso en temas clave, pero disputas territoriales siguen sin resolverse

KIEV, Ucrania (AP) — Estados Unidos y Ucrania han alcanzado un consenso sobre varios temas críticos con el objetivo de poner fin a casi cuatro años de guerra, pero cuestiones sensibles relacionadas con el control territorial en el corazón industrial del este de Ucrania, junto con la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, siguen sin resolverse, afirmó el presidente de Ucrania.