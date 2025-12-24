americateve

EEUU y Ucrania logran consenso en temas clave, pero disputas territoriales siguen sin resolverse

KIEV, Ucrania (AP) — Estados Unidos y Ucrania han alcanzado un consenso sobre varios temas críticos con el objetivo de poner fin a casi cuatro años de guerra, pero cuestiones sensibles relacionadas con el control territorial en el corazón industrial del este de Ucrania, junto con la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, siguen sin resolverse, afirmó el presidente de Ucrania.

Volodymyr Zelenskyy habló mientras Estados Unidos presentaba el plan de 20 puntos, elaborado tras maratónicas conversaciones en Florida en los últimos días, a los negociadores rusos. Se espera una respuesta de Moscú el miércoles, señaló Zelenskyy.

El presidente ucraniano informó a los periodistas sobre cada punto del plan el martes. Sus comentarios estaban embargados hasta la mañana del miércoles. La propuesta preliminar, que refleja los deseos de Ucrania, entrelaza intereses políticos y comerciales para salvaguardar la seguridad mientras se potencia el potencial económico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

