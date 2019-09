EEUU y Talibán anuncian avances tras conversaciones de paz

El diplomático dijo que iría a Washington a reunirse con otras partes involucradas, que probablemente incluyan al gobierno afgano, que no participó en los 13 días de conversaciones cara a cara en Doha, la capital qatarí.

"Las condiciones para la paz han mejorado", escribió Zalmay. "Es claro que todas las partes quieren acabar con la guerra. A pesar de los altibajos, mantuvimos las cosas en camino y logramos buenos avances".

El Talibán emitió su propio comunicado, afirmando también que "se lograron avances" en ambos temas. Enfatizó que no se había logrado un pacto para un cese del fuego, ni un acuerdo para hablar con el gobierno afgano.

"Por ahora, ambas partes deliberarán sobre el progreso logrado, lo compartirán con sus respectivos líderes y se prepararán para la próxima reunión, cuya fecha será fijada por ambos equipos negociadores", dijo el comunicado.

De momento no era claro cuándo sería la próxima ronda de conversaciones.

Un funcionario talibán que participó en las conversaciones y habló previamente con The Associated Press dijo que el principal problema seguía siendo cuándo se retirarían las fuerzas estadounidenses. El Talibán quiere que se retiren en un lapso de tres a cinco meses, mientras que Estados Unidos dice que tardará entre 18 meses y dos años, agregó. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para revelar detalles de las negociaciones.

Otro tema complicado sería la exigencia de Estados Unidos de que el Talibán garantice que Afganistán nunca más albergará a milicianos que lancen un ataque en su contra. El Talibán dijo que puede llegar a una promesa general, pero sigue reacio a identificar grupos específicos en su juramento.

Se cree que el sucesor de Osama bin Laden en Al Qaeda, Ayman al Zawahri, se esconde en Afganistán. También se cree que muchos otros milicianos procedentes de países árabes, como Yemen y Arabia Saudí, viven en Afganistán.

El Talibán, que se negó a hablar con el gobierno en Kabul y lo describió como el títere de Estados Unidos, desde hace mucho exige conversaciones directas con Estados Unidos, pero hasta el nombramiento de Khalilzad en septiembre pasado, Washington había evitado las negociaciones cara a cara.