EEUU y Japón realizan ejercicios aéreos conjuntos; China aumenta actividad militar cerca de Japón

El ejercicio, que mostró el poder aéreo conjunto de Tokio y Washington, se llevó a cabo un día después de que bombarderos chinos y rusos volaran juntos alrededor del oeste de Japón, lo que llevó a las autoridades niponas a desplegar aviones de combate, aunque no se produjeron violaciones del espacio aéreo. También sigue al incidente del sábado en el que aviones militares chinos bloquearon con radar a aviones japoneses, otro incidente que empeoró el deterioro en las relaciones entre Tokio y Beijing.

La Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón y el ejército de Estados Unidos llevaron a cabo las maniobras el miércoles, ya que "el entorno de seguridad que rodea a nuestro país se está volviendo aún más hostil", señaló el Estado Mayor Conjunto japonés.

Los aliados "reafirmaron la fuerte determinación de prevenir intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza y la disposición entre las fuerzas de autodefensa y las fuerzas estadounidenses", agregó.

Dos bombarderos estratégicos B-52 de Estados Unidos y tres aviones de combate furtivos F-35 japoneses, además de tres cazas F-15, realizaron sus ejercicios de vuelo conjunto cerca del espacio aéreo occidental de Japón, sobre las aguas entre el país y Corea del Sur, de acuerdo con las autoridades.

El Estado Mayor Conjunto negó que el ejercicio fuese una respuesta a un incidente específico, pero citó el reciente bloqueo de radar de aviones militares chinos a japoneses y las maniobras conjuntas de bombarderos de China y Rusia el martes como ejemplos del deterioro del entorno de seguridad alrededor de Japón.

Las relaciones entre Japón y China empeoraron después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo a principios de noviembre que su ejército podría responder si China tomara medidas contra Taiwán, la isla autónoma que Beijing reclama como propia.

La disputa se intensificó durante el fin de semana, cuando otros ejercicios chinos independientes con un portaaviones cerca del sur de Japón llevaron a Tokio a desplegar aviones y a protestar porque sus aparatos fueron el objetivo de repetidos bloqueos de radar, un movimiento considerado una posible preparación para disparar.

Tokio protestó ante Beijing, a quien exigió una explicación y medidas preventivas. China negó la acusación y dijo que los aeroplanos nipones interfirieron y pusieron en peligro a sus soldados.

Washington enfatizó su “inquebrantable” alianza con Japón señalando que el incidente no era “propicio para la paz y la estabilidad regionales”.

La maniobra se llevó a cabo un día después de que bombarderos estratégicos chinos y rusos realizaran un vuelo conjunto de larga distancia desde las aguas entre Japón y Corea del Sur hasta el Pacífico, según el Estado Mayor Conjunto.

