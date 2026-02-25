EEUU y Corea del Sur realizarán ejercicios conjuntos en marzo ante tensión con el Norte

Compartir en:









El coronel Jang Do-young (izquierda), director de relaciones públicas del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, y el coronel Ryan Donald, director de relaciones públicas del Mando de Naciones Unidas, el Comando de Fuerzas Combinadas y las Fuerzas de Estados Unidos en Corea, posa para una foto durante una conferencia de prensa acerca de las maniobras militares Freedom Shield 2026, en el Ministerio de Defensa en Seúl, Corea del Sur, el 25 de febrero de 2026. (Jung Yeon-je/Pool Foto vía AP) AP

Los ejercicios Freedom Shield están programados del 9 al 19 de marzo, de acuerdo con el comunicado.

Corea del Norte lleva mucho tiempo describiendo los ejercicios conjuntos de los aliados como ensayos de invasión y los ha utilizado como pretexto para intensificar sus propias demostraciones militares y sus pruebas armamentísticas. Los aliados sostienen que las maniobras tienen carácter defensivo.

El anuncio coincidió con una importante conferencia política en Corea del Norte, en la que se espera que su autoritario líder, Kim Jong Un, exponga sus principales objetivos nacionales, de política exterior y militares para los próximos cinco años. Hasta ahora, la prensa estatal norcoreana no publicó declaraciones directas de Kim sobre las relaciones con Washington y Seúl durante el congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, que comenzó la semana pasada.

Basándose en comentarios públicos recientes, expertos señalan que Kim podría utilizar el congreso para afianzar aún más su postura conservadora hacia el Sur, reiterar los llamados a que Washington abandone su exigencia de desnuclearización como condición previa para reanudar las conversaciones y anunciar medidas para reforzar e integrar sus fuerzas nucleares y convencionales.

Freedom Shield es uno de los dos ejercicios de “puesto de mando” que los aliados realizan cada año —el otro es Ulchi Freedom Shield, que se lleva a cabo en agosto. Las maniobras son en gran medida simuladas por computadora y están diseñadas para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, incorporando a la vez escenarios de guerra y desafíos de seguridad en evolución.

Como es habitual, el ejercicio de marzo irá acompañado de un programa de entrenamiento sobre el terreno llamado Warrior Shield, para mejorar el “realismo del adiestramiento y la preparación para el combate”, declaró en una conferencia de prensa el coronel Ryan Donald, director de relaciones públicas de las Fuerzas de Estados Unidos en Corea.

Funcionarios surcoreanos y estadounidenses no han dicho cuántos efectivos participarán. Las maniobras suelen involucrar a miles. Se ha especulado con que los aliados podrían tratar de moderar los ejercicios para crear condiciones para el diálogo con Corea del Norte. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP