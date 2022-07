EEUU visita a Cuba en un 4 de julio

Associated Press

Muchas veces no llega a ser un evento memorable. Ese no será el caso este lunes.

“Nunca he hecho algo como esto. Y eso es lo que les he dicho a estos muchachos. Es un grupo que ellos escogieron jugar estos dos partidos, como visitantes, en lo que llamo territorio enemigo. Y ellos decidieron pasar el 4 de julio, en La Habana, cuando no tenían que hacerlo”, dijo Boylen.

Estados Unidos tiene marca de 30-1 de por vida contra Cuba en partidos entre sus selecciones de mayores. Su única derrota fue en los Juegos Panamericanos de 1971.

