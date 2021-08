EEUU-TORMENTAS-DIQUES

urn:publicid:ap.org:83c4fbc3d70b47be9daa0e19c1e0d843EEUU-TORMENTAS-DIQUES2021-08-30T20:42:33.695Z2021-08-30T20:42:24ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.EEUU-TORMENTAS-DIQUESSteve HelberSTAFFSHCaption Writerazuniga|File|Filed|8/30/2021 8:42:23 PMEDITORThe Associated PressCalles inundadas en el vecindario de LaPlace, Luisiana, el lunes 30 de agosto de 2021, luego del paso del huracán Ida. (AP Foto/Steve Helber) TrueSteve HelberSHazuniga|File|Filed|8/30/2021 8:42:23 PMASSOCIATED PRESS-----SPANLASH121EEUU-TORMENTAS-DIQUES21242744837264PhotoAP2021-08-30T17:53:35Zurn:publicid:ap.org:83c4fbc3d70b47be9daa0e19c1e0d8430Usable2021-08-30T20:42:24Z