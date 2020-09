EEUU: Subieron ingresos por unidad familiar en 2019

La tasa de pobreza en el 2019 fue de 10,5%, comparada con 11,8% en el 2018. Fue la quinta declinación consecutiva de la tasa nacional de pobreza, de acuerdo con el buró.

El número de personas sin seguro médico aumentó el año pasado a 29,6 millones —9,2% de la población del país— comparado con 28,6 millones —8,9%— en el 2018. Eso se debió principalmente a la declinación del número de personas cubiertas por el programa Medicaid, que provee cobertura de atención médica a adultos, niños, mujeres embarazadas y personas discapacitadas de bajos ingresos.

Los hispanos tuvieron el mayor aumento en el número de no asegurados entre los grupos raciales y étnicos, al pasar de 17,9% en el 2018 a 18,7% en el 2019. El porcentaje de blancos no hispanos y asiáticos creció por menos de la mitad de un punto porcentual del 2018 al 2019 y no hubo cambio estadístico para las personas de raza negra.

Aunque la mediana de ingreso familiar en el 2019 fue la mayor que se haya registrado, el Buró del Censo advierte que pudiera ser difícil de comparar con el pasado, toda vez que ha habido cambios en el sondeo usado para compilar los datos. La agencia de estadísticas dijo además que pudiera haber existido un sesgo alcista en el estimado para el 2019 porque el sondeo se realizó en los meses iniciales de la pandemia, lo que forzó al Buró del Censo a suspender muchas entrevistas.

Pero incluso teniendo en cuenta ese elemento, la mediana de ingresos del 2019 habría sido 4,1% más elevada que la del 2018, mostrando que la mediana del año pasado fue la más alta registrada, concluyó el buró.

Fuente: Associated Press

