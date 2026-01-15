EEUU: Senadoras lanzan esfuerzo bipartidista para prohibir que legisladores sean accionistas

La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, abandona la cámara del Senado tras una votación en el Capitolio de Washington, el 14 de marzo de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite, Archivo) AP

La demócrata Kirsten Gillibrand de Nueva York y la republicana Ashley Moody de Florida planean presentar el jueves un proyecto de ley, compartido primero con The Associated Press, que prohibiría a los legisladores y a sus familiares inmediatos comerciar o poseer acciones individuales.

Es la más reciente de una serie de propuestas en la Cámara de Representantes y el Senado para limitar el comercio de acciones en el Congreso, dando un impulso bipartidista al tema. Pero la gran cantidad de propuestas ha nublado el camino a seguir. Los líderes republicanos en la cámara baja están impulsando su propio proyecto de ley sobre la propiedad de acciones, una alternativa que los críticos consideran diluida.

“Hay un consenso estadounidense sobre esto, no un consenso partidista, de que los miembros del Congreso y, francamente, los altos miembros de las administraciones y la Casa Blanca, no deberían estar ganando dinero a costa del pueblo estadounidense”, dijo Gillibrand en una entrevista con la AP el miércoles.

El comercio de acciones por parte de los miembros del Congreso ha sido objeto de escrutinio ético e investigaciones criminales en los últimos años, con legisladores acusados de usar la información que obtienen como parte de sus trabajos —a menudo no conocida por el público— para comprar y vender acciones con ganancias significativas. Ambos partidos han prometido detener el comercio de acciones en Washington en anuncios de campaña, creando alianzas inusuales en el Congreso.

En la cámara baja, por ejemplo, la republicana de Florida, Anna Paulina Luna, está tratando de eludir el liderazgo del partido y forzar una votación sobre su propio proyecto de ley de comercio de acciones. Su esfuerzo con una petición de descarga tiene 79 de las 218 firmas requeridas, la mayoría de ellas demócratas.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están apoyando un proyecto de ley alternativo que prohibiría a los miembros del Congreso y a sus cónyuges comprar acciones individuales, pero no requeriría que los legisladores se deshagan de las acciones que ya poseen. Exigiría un aviso público siete días antes de que un legislador venda una acción. El proyecto de ley avanzó en comité el miércoles, pero sus perspectivas son inciertas.

Mientras tanto, Gillibrand y Moody están presentando la versión de un proyecto introducido el año pasado por los representantes Chip Roy, republicano de Texas, y Seth Magaziner, demócrata de Rhode Island. Esa propuesta, que tiene 125 copatrocinadores, prohibiría a los miembros del Congreso comprar o vender acciones individuales por completo.

Magaziner y otros demócratas de la Cámara de Representantes, incluida Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, escribieron en una declaración conjunta el miércoles que “están decepcionados de que el proyecto de ley introducido por el liderazgo republicano hoy no logre la reforma que se necesita”.

El proyecto de ley del Senado de Gillibrand y Moody daría a los legisladores 180 días para deshacerse de sus participaciones en acciones individuales después de que el proyecto de ley entre en vigor, mientras que los miembros recién elegidos tendrían 90 días desde que prestan juramento para deshacerse de ellas. Se prohibiría a los legisladores comerciar y poseer algunos otros activos financieros como bonos de deuda, en commodities y futuros.

“El pueblo estadounidense debe poder confiar en que sus funcionarios electos están enfocados en obtener resultados para el pueblo estadounidense y no en obtener ganancias de sus posiciones”, escribió Moody en respuesta a una lista de preguntas de la AP.

El presidente estaría exento

La legislación eximiría al presidente y al vicepresidente, una excepción que probablemente atraiga las críticas de algunos demócratas. Se plantearon objeciones similares el año pasado sobre un proyecto de ley que prohibía a los miembros del Congreso emitir ciertas criptomonedas, pero no se aplicaba al presidente.

Gillibrand dijo que el presidente “debería ser sometido al mismo estándar” pero describió la legislación como “un buen punto de partida”.

“No creo que tengamos que permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno”, dijo Gillibrand. “Hay mucho más que me encantaría incluir en este proyecto de ley, pero este es un consenso desde una base bipartidista y un consenso entre dos cuerpos del Congreso”.

Moody, respondiendo a preguntas por escrito, escribió que el Congreso tiene el “poder constitucional del presupuesto”, por lo que es importante que sus miembros no tengan “ningún otro interés en mente, financiero o de otro tipo”.

“Abordar a los miembros del Congreso es la prioridad número uno que preocupa a nuestros electores”, escribió.

¿Hacer una ley o material de campaña?

Queda por ver si el proyecto de ley llegará a una votación en el Senado. Un proyecto de ley similar introducido por Gillibrand y el senador republicano Josh Hawley de Missouri en 2023 nunca avanzó fuera del comité.

Aun así, el tema tiene relevancia en la campaña electoral. Moody busca ser elegida para su primer mandato completo en Florida este año después de ser nombrada para su escaño cuando Marco Rubio se convirtió en secretario de Estado. Gillibrand preside el brazo de campaña de los demócratas del Senado.

“Ha llegado el momento. Tenemos consenso, y hay un clamor de personas que quieren que esto se logre”, señaló Gillibrand.

