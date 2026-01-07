EEUU se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global

ARCHIVO - El símbolo de las Naciones Unidas se exhibe afuera del edificio de la Secretaría, el 28 de febrero de 2022, en la sede de las Naciones Unidas. (AP Foto/John Minchillo/Archivo) AP

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que suspende el apoyo de Estados Unidos a 66 organizaciones, agencias y comisiones, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir una decisión presidencial que aún no había sido anunciada públicamente.

La mayoría de los objetivos son agencias, comisiones y paneles consultivos relacionados con la ONU que se centran en el clima, el trabajo y otros temas que el gobierno estadounidense ha categorizado como a favor de la diversidad y de iniciativas "woke".

"La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas, capturadas por los intereses de actores que impulsan sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, libertades y prosperidad general de nuestra nación", según dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

La decisión de Trump de retirarse de organizaciones que fomentan la cooperación entre naciones para abordar desafíos globales se produce mientras Estados Unidos ha lanzado ofensivas militares o emitido amenazas que han sacudido tanto a aliados como a adversarios, incluyendo la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la anunciada intención de tomar Groenlandia.

Estados Unidos previamente suspendió el apoyo a agencias como la Organización Mundial de la Salud, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (conocido como UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO, ya que ha adoptado un enfoque más selectivo para pagar sus cuotas al organismo mundial, eligiendo qué operaciones y agencias cree que se alinean con la agenda de Trump y cuáles ya no sirven a los intereses de Estados Unidos.

Esto ha marcado un cambio importante respecto a cómo gobiernos estadounidenses anteriores —tanto republicanos como demócratas— han tratado con la ONU, y ha obligado al organismo mundial, que ya está pasando por su propio ajuste interno, a responder con una serie de recortes de personal y programas.

Muchas agencias no gubernamentales independientes —algunas que trabajan con las Naciones Unidas— han reportado muchos cierres de proyectos debido a la decisión del año pasado del gobierno estadounidense de reducir la asistencia extranjera a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID.

La retirada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o UNFCCC, es el último esfuerzo de Trump y sus aliados para distanciar a Estados Unidos de organizaciones internacionales centradas en el clima y en abordar el cambio climático.

La UNFCCC, el acuerdo de 1992 entre 198 países para apoyar financieramente actividades de cambio climático en países en desarrollo, es el tratado subyacente para el histórico acuerdo climático de París. Trump —quien llama al cambio climático un engaño— se retiró de ese acuerdo poco después de ganar la presidencia.

Los científicos señalan que el cambio climático está detrás de un aumento en los casos de fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo inundaciones, sequías, incendios forestales, eventos de lluvias intensas y calor peligroso.

La retirada de Estados Unidos podría obstaculizar los esfuerzos globales para reducir los gases de efecto invernadero porque "da a otras naciones la excusa para retrasar sus propias acciones y compromisos", dijo Rob Jackson, climatólogo de la Universidad de Stanford, quien preside el Proyecto Global de Carbono, un grupo de científicos que rastrea las emisiones de dióxido de carbono de los países.

También será difícil lograr un progreso significativo en el cambio climático sin la cooperación de Estados Unidos, que es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, dijeron los expertos.

Amiri informó desde Naciones Unidas. La periodista de The Associated Press Tammy Webber informó desde Fenton, Michigan.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

