EEUU se mueve para aislar a banco suizo por presuntos nexos con Irán y Rusia

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro propuso el jueves una regulación federal que, de concretarse, prohibiría a las instituciones de Estados Unidos hacer negocios con MBaer Merchant Bank AG, que no tiene relación con el banco suizo más grande Julius Baer.

Se acusa al banco de canalizar más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en nombre de delincuentes de Irán y Rusia.

Fundado en 2018, MBaer es un banco pequeño y nuevo. Un perfil bancario de 2020 mostró que MBaer tenía aproximadamente 245 millones de dólares en activos, lo que lo convertía en el 200º banco más grande de Suiza. Pero, por ser pequeño, el anuncio del Departamento del Tesoro es notable porque, en la práctica, implica que una parte significativa del negocio total del banco está vinculada a flujos de dinero ilícito.

Un resumen del Tesoro sobre la nueva regulación señala que MBaer “es un nodo crítico de acceso al dólar estadounidense para una amplia variedad de actores ilícitos, lo que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y socava la integridad del sistema financiero de Estados Unidos”.

El Tesoro alega que, desde su creación, MBaer ha permitido el lavado de dinero y ha facilitado la corrupción y la financiación del terrorismo, incluso para delincuentes rusos y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que los bancos “deberían tomar nota de que el Tesoro de Estados Unidos protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero de Estados Unidos utilizando toda la fuerza de nuestras facultades”.

Un portavoz del banco no estuvo disponible para hacer comentarios.

El gobierno de Trump ha impuesto sanciones a personas y empresas acusadas de vínculos con el gobierno teocrático de Irán, su programa de misiles balísticos, producción de drones y ventas ilícitas de petróleo.

La ronda más reciente de conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos e Irán a través del mediador Omán se está llevando a cabo el jueves en Ginebra.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Ken Sweet en Nueva York y Jamey Keaton en Ginebra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP