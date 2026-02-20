americateve

EEUU se cita con Canadá por el oro olímpico en hockey masculino tras golear a Eslovaquia

MILÁN (AP) — El esperado aunque nunca garantizado duelo entre Estados Unidos y Canadá por el oro en el hockey masculino de los Juegos Olímpicos ya está pactado.

Jack Hughes, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Eslovaquia en las semifinales del hockey de los Juegos Olímpicos de Invierno, el viernes 20 de febrero de 2026 en Milán (AP Foto/Hassan Ammar)
Jack Hughes, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Eslovaquia en las semifinales del hockey de los Juegos Olímpicos de Invierno, el viernes 20 de febrero de 2026 en Milán (AP Foto/Hassan Ammar)

Jack Hughes anotó dos goles, incluido uno tras una maniobra individual digna de un video de jugadas destacadas, y los estadounidenses avanzaron a la final al arrollar el viernes a Eslovaquia por 6-2.

Se medirán el domingo por el título con Canadá, favorita del torneo, un año después de que los rivales norteamericanos disputaron dos partidos memorables entre sí en el 4 Nations Face-Off.

Ese evento, organizado por la NHL, puso fin a una sequía de casi una década sin un torneo internacional que contara con los mejores jugadores de hockey del mundo. Tres peleas en los primeros nueve segundos del primer enfrentamiento colocaron al 4 Nations en el centro de atención, y su final épica, ganada por Canadá en tiempo extra, no hizo más que aumentar la expectativa de cara a los Juegos Olímpicos.

Después de que Canadá cumplió con su parte al remontar para vencer a Finlandia, Estados Unidos no tuvo problemas ante los eslovacos, que avanzaron a la ronda de los cuatro mejores de manera inesperada y simplemente se vieron superados.

Se enfrentarán a los finlandeses por el bronce la noche del sábado, en busca de apenas la segunda medalla de hockey en la historia del país, tras conseguir la primera con un tercer puesto en Beijing 2022.

Estados Unidos jugará por el oro después de que las semifinales resultaron mucho más sencillas que los cuartos de final contra Suecia, cuando fue necesario el tiempo extra para sobrevivir a un susto.

Dylan Larkin, Tage Thompson, Hughes y Eichel marcaron los cuatro goles en 23 disparos que sacaron a Samuel Hlavaj de la portería de Eslovaquia pasada la mitad del segundo periodo.

Thompson, uno de apenas un puñado de recién llegados que no jugó el 4 Nations, salió más tarde en el segundo periodo tras bloquear un disparo. No volvió a jugar el resto del encuentro.

Hughes consiguió su segundo tanto justo después de que expiró una superioridad numérica, y Brady Tkachuk anotó en una escapada con poco más de nueve minutos por jugar para dar algo más de margen.

El portero Connor Hellebuyck cumplió con su labor mientras sus compañeros superaban a Eslovaquia en tiros por un amplio margen. Todo lo hecho en los Juegos Olímpicos ha validado la decisión del entrenador Mike Sullivan de elegir a Hellebuyck como titular de Estados Unidos por encima de Jake Oettinger y Jeremy Swayman.

Estados Unidos llegó por última vez a la final en 2010, cuando perdió ante Canadá en tiempo extra con el famoso gol de oro de Sidney Crosby. El estado de Crosby es incierto esta vez tras lesionarse el miércoles en los cuartos de final y no jugar el viernes contra Finlandia.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

