EEUU sanciona a tres sobrinos del presidente venezolano Maduro en campaña de presión

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros, mientras el presidente Donald Trump busca ejercer más presión sobre la nación sudamericana.

El presidente venezolano Nicolás Maduro en un mitin con partidarios en Caracas el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Ariana Cubillos)
Las nuevas sanciones contra Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo se producen un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a la costa de Venezuela. También se incluyen en las sanciones seis empresas acusadas de transportar petróleo venezolano.

Un funcionario del Tesoro confirmó las sanciones bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial más tarde el jueves.

Las sanciones buscan negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y evitar que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o penalidades.

No es la primera vez que la familia de Maduro se ve involucrada en una controversia política.

En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, quienes habían estado encarcelados durante años por condenas relacionadas con narcóticos.

Las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortales que Estados Unidos ha llevado a cabo en supuestos barcos de contrabando de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, que han matado al menos a 87 personas desde principios de septiembre.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

