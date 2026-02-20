EEUU sanciona a tres funcionarios chilenos y profundiza las tensiones con el gobierno de Boric

El Departamento de Estado anunció el viernes que a tres funcionarios cuyos nombres no fueron revelados, así como a sus familiares directos, se les revocaría cualquier visa estadounidense vigente y quedarían sujetos a nuevas restricciones que los harían no elegibles para ingresar a Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que los funcionarios chilenos “dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo de manera consciente” a actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones en Chile y que “socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Rubio agregó que la administración de Trump “continúa protegiendo la prosperidad económica de Estados Unidos al garantizar la paz y la seguridad en nuestro hemisferio”.

El presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, condenó la decisión y acusó a la administración de Trump de formular “acusaciones indeterminadas” y de “aplicar sanciones unilaterales”.

“Como jefe de Estado descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región”, dijo Boric. Agregó que Chile respeta el derecho nacional e internacional y que no va a aceptar “que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley”.

El canciller chileno Alberto van Klaveren convocó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para solicitarle aclaraciones sobre la medida y pedirle los nombres de los funcionarios sancionados, ya que Chile no ha recibido una notificación formal de la decisión, según un comunicado de la Cancillería.

El presidente Trump ha expresado abiertamente su descontento con Boric y ha dado la bienvenida a la próxima presidencia del político de derecha José Antonio Kast, quien se espera que asuma el cargo el próximo mes.

“El legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en perjuicio final del pueblo chileno”, señaló el comunicado estadounidense. “Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalezcan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima administración de Kast”.

Boric ha sido un crítico abierto de su homólogo estadounidense y en una ocasión lo describió como “un nuevo emperador”, además de denunciar varias de las acciones de Trump en la región.

FUENTE: AP