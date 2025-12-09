americateve

EEUU sanciona red que recluta combatientes colombianos para paramilitares en Sudán

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y cuatro empresas por su presunta participación en una red transnacional que recluta a exmiembros del ejército colombiano que entrenan a soldados para luchar por el grupo paramilitar sudanés conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han estado en guerra con el ejército sudanés desde abril de 2023, han sido acusadas de crímenes de guerra por Amnistía Internacional, y el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo este mes que teme "una nueva ola de atrocidades" en Sudán en medio de un aumento de los combates feroces en la región de Kordofán, en el centro de Sudán.

Incluidos en las sanciones del martes están Álvaro Andrés Quijano Becerra, un oficial militar colombiano retirado, su esposa; un gerente de agencia de empleo llamado Mateo Andrés Duque Botero y varias agencias de personal que supuestamente han procesado nómina para los combatientes colombianos.

John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que las FAR han demostrado que "su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para que los grupos terroristas crezcan".

Según la ONU, el conflicto en Sudán ha matado a 40.000 personas, aunque algunos grupos de derechos humanos dicen que el número de muertos es significativamente mayor, y ha creado la peor crisis humanitaria del mundo con más de 14 millones de desplazados. Muchas áreas han experimentado hambruna.

El gobierno de Estados Unidos ha acusado a las FAR de genocidio en Darfur, y la Corte Penal Internacional ha dicho que está investigando presuntos crímenes de guerra.

El Tesoro dice que las FAR fueron apoyadas por combatientes colombianos cuando capturaron El Fasher, la capital del norte de Darfur, el 26 de octubre después de un asedio de 18 meses. La ciudad, donde decenas de hombres desarmados fueron ejecutados y mujeres y niñas fueron violadas, era el último bastión militar en la extensa región de Darfur.

El presidente Donald Trump ha declarado que quiere poner fin a la guerra civil en Sudán. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman estuvo en Washington D.C. en noviembre y solicitó la ayuda de Trump para terminar la guerra.

Y el presidente de Kenia, William Ruto, durante una reunión en diciembre con Trump, pidió el apoyo del mandatario norteamericano "para resolver la catástrofe humanitaria en Sudán".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

