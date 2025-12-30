americateve

EEUU sanciona a diez personas y empresas de Irán y Venezuela por comercio de drones y misiles

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos sancionó a diez personas y empresas de Irán y Venezuela por supuestamente contribuir al comercio de drones y al programa de misiles de Irán, lo cual, según la administración Trump, amenaza a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump escucha durante una rueda de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Photo/Alex Brandon)
El Departamento del Tesoro manifestó que las medidas están destinadas a apoyar las sanciones que Naciones Unidas reimpuso a Irán por su programa nuclear, ejerciendo más presión sobre la República Islámica. Teherán insiste en que su programa atómico es pacífico.

Incluidos en las sanciones del martes están una empresa venezolana y su presidente, acusados de comprar drones iraníes; tres iraníes relacionados con esfuerzos para adquirir químicos utilizados para misiles balísticos; y un grupo de personas y empresas con sede en Irán vinculadas a Rayan Fan Group, una empresa holding previamente sancionada por Estados Unidos.

En febrero, el presidente Donald Trump reanudó una campaña de “máxima presión” sobre Irán en un esfuerzo por bloquear su desarrollo de armas nucleares. La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos en tres instalaciones críticas de enriquecimiento iraní este verano después de una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, provocado por una repentina oleada de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán.

Esta semana, Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear. Trump mantuvo conversaciones el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida.

“El Tesoro está responsabilizando a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas mortales en todo el mundo”, dijo John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Continuaremos tomando medidas rápidas para privar a aquellos que permiten el acceso del complejo militar-industrial de Irán al sistema financiero de Estados Unidos”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó que Irán sigue violando las restricciones de la ONU. “La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza para los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, señaló.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

