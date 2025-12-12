americateve

EEUU retira a magistrado brasileño y a su esposa de la lista de sancionados

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos retiró el viernes de su lista de sancionados al juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, luego de haberlo incluido por su papel en el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

ARCHIVO - El nuevo vicepresidente del Supremo Tribunal Federal, el juez Alexandre de Moraes, asiste a su ceremonia de juramentación, el 29 de septiembre de 2025, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

La esposa de De Moraes y el Instituto Lex, que ella dirige, también fueron retirados de la lista, según documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. El gobierno de Brasil elogió la medida, concretada después de una conversación telefónica el fin de semana entre el presidente Donald Trump y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

“Fue Lula quien puso esta revocación (de las sanciones) en el escritorio de Donald Trump, en un diálogo digno y soberano”, declaró Gleisi Hoffmann, ministra de Relaciones Institucionales de Brasil. "Es una gran derrota para la familia de Jair Bolsonaro, traidores que han conspirado contra Brasil y el poder judicial".

Un alto funcionario del gobierno de Trump indicó que las sanciones fueron canceladas, ya que Washington considera que la aprobación de un importante proyecto de ley de amnistía por parte de la cámara baja de Brasil es un indicio de que las condiciones de guerra judicial en el país sudamericano están mejorando. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar acerca de las opiniones del gobierno con respecto a sus intereses en política exterior.

El gobierno de Trump sancionó al juez en julio, acusándolo de usar su posición para autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión en Brasil.

El gobierno izquierdista de Lula ha acusado desde hace tiempo a Eduardo Bolsonaro —legislador e hijo del expresidente— de engañar a Trump sobre De Moraes y otros miembros del poder judicial. Por su parte, Eduardo Bolsonaro indicó que recibió “con pesar” la noticia de la suspensión de las sanciones a De Moraes.

Savarese informó desde Sao Paulo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

