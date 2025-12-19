americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU restringe visa a funcionarios de Honduras por impedir recuento de votos

TEGUCIGALPA (AP) — Estados Unidos decidió el viernes restringir las visas a dos funcionarios hondureños por lo que dijo es una interferencia en el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano.

Simpatizantes del partido Libre protestan contra los resultados de las elecciones generales, el martes 9 de diciembre de 2025, en Tegucigalpa, Honduras. (AP Foto/Moisés Castillo)
Simpatizantes del partido Libre protestan contra los resultados de las elecciones generales, el martes 9 de diciembre de 2025, en Tegucigalpa, Honduras. (AP Foto/Moisés Castillo) AP

En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense informó que revocó la visa de Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, y rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral. Ambos pertenecen al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), de izquierda.

El Departamento de Estado alega que los dos están contribuyendo a “socavar” la democracia en Honduras al "impedir el recuento de votos”.

Casi 20 días después de que se llevaron a cabo las elecciones, los hondureños todavía no conocen los resultados en el nivel presidencial, debido a que, por el estrecho margen de votos que existe entre los dos candidatos en liza, el proceso se encuentra en una etapa de escrutinio especial que inició el jueves.

En esa etapa del proceso se están contabilizando 2.792 actas de los comicios presidenciales que presentan supuestas inconsistencias y errores que deberán ser subsanados, con el fin de tener un dato exacto del número de votos que definirán a un ganador.

Con el 99,85% del escrutinio hasta la fecha, el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza ligeramente la votación con el 40,24% de los sufragios, frente al 39,64% del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

En un distante tercer puesto figura la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, de Libertad y Refundación, quien lleva el 19,12% de los sufragios. Moncada no reconoce los resultados.

La restricción de visas, según explica el documento del Departamento de Estado, se realiza de conformidad con el artículo 221 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

En el documento también se menciona que se aplicaron “medidas para imponer restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras”.

Además, señala que esas acciones se toman bajo la Sección 212 de la INA, que en general prohíbe la entrada a aquellos cuyas actividades propuestas tengan consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de Washington.

“Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región. Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes impiden el recuento de votos en Honduras", agregó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escribió en su cuenta en la red social X que “las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y escuchadas”, en referencia a lo expresado en las urnas por el pueblo.

Oliver Erazo, analista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), considera que la restricción de visas a funcionarios hondureños era algo que se veía venir “por sus actos antidemocráticos”.

“Los personeros del partido Libre (Libertad y Refundación), actualmente en el gobierno, son contrarios a los lineamientos de la política (norteamericana) establecida para El Salvador, Guatemala y Honduras”, manifestó.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter