EEUU: Rechazan cargos formales contra demócratas que pidieron al ejército ignorar órdenes ilegales

WASHINGTON (AP) — Un jurado investigador en Washington se negó el martes a acusar formalmente a un grupo de legisladores demócratas en relación a un video en el que hacían un llamado a miembros del Ejército de Estados Unidos a ignorar "órdenes ilegales", según una persona al tanto del asunto.

El senador demócrata por Arizona Mark Kelly habla con la prensa fuera de un tribunal federal, el martes 3 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el video en el que aparecen los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin y otros cuatro legisladores demócratas haciendo un llamado a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos a apegarse a los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que consideren ilegales. Todos los legisladores que fueron parte de la pesquisa tienen antecedentes militares o en agencias de inteligencia.

Los miembros del jurado investigador en Washington se negaron a aprobar los cargos formales, en el más reciente de una serie de reprimendas de los habitantes de la capital del país hacia la fiscalía, de acuerdo con la persona, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a discutir el asunto públicamente. De momento no está claro si los fiscales intentaron acusar formalmente a los seis legisladores y bajo qué cargos.

El FBI comenzó a ponerse en contacto con los legisladores en noviembre para programar entrevistas, un acercamiento que se produjo en el contexto de los esfuerzos más amplios del Departamento de Justicia por castigar a los opositores políticos del presidente Donald Trump.

Además de Slotkin y Kelly, los otros demócratas que aparecieron en el video fueron los representantes federales Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Chris Deluzio.

Slotkin se ha referido a la investigación del Departamento de Justicia como un esfuerzo por intimidarla, mientras que Kelly ha calificado otra pesquisa del Pentágono como parte de un esfuerzo para silenciar a la disidencia al interior de las fuerzas armadas.

Los portavoces de la fiscalía federal y del Departamento de Justicia no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

