EEUU PULISIC

urn:publicid:ap.org:ba6dfe9139ea43d3a39467a8ca4750cfEEUU PULISIC2021-08-30T18:37:22.514Z2021-08-30T18:37:13ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.EEUU PULISICJack DempseyFreelancerJDCaption Writerenunez|File|Filed|8/30/2021 6:37:13 PMEDITORThe Associated PressARCHIVO - En esta foto del 6 de junio de 2021, el delantero estadounidense Christian Pulisic (10) remata un penal ante México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en Denver. (AP Foto/Jack Dempsey) TrueJack DempseyJDenunez|File|Filed|8/30/2021 6:37:13 PMASSOCIATED PRESS-----SPANNYDD205EEUU PULISIC21242669604979PhotoFR42408 AP2021-06-07T04:06:45Zurn:publicid:ap.org:ba6dfe9139ea43d3a39467a8ca4750cf0UsableA JUNE 6, 2021, FILE PHOTO2021-08-30T18:37:13Z