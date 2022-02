EEUU: Procuradores apoyan demanda de México por armas

El gobierno mexicano sostiene que los fabricantes saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan. Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.

Los fabricantes y distribuidores demandados han asegurado que existen muchos actores en el negocio de la venta de armas, que es legítima, y que en ese proceso se diluye su responsabilidad. También aseguran que a través de una ley de protección del comercio de armas, el Congreso ha eliminado vías para que los estados les pidan rendición de cuentas.

La ley es conocida como Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA). En su carta, los procuradores aseguran que PLCAA no es un obstáculo a la demanda de México, tal y como aseguran los fabricantes de armas.

“La demanda de México asegura que los acusados saben que han violado la ley común y las normas aplicables a la venta o el mercadeo de armas. PLCAA no es, entonces, una defensa válida ante la demanda de México”, aseguran.

Algunos de los procuradores firmantes son Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York; Kwame Raoul, fiscal general de Illinois y Rob Bonta, fiscal general de California.