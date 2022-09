EEUU presenta cargos contra tres hackers iraníes

Las autoridades no creen que los acusados trabajaran para el gobierno iraní, sino para beneficio financiero propio y que algunas de las víctimas estuvieron incluso en Irán, de acuerdo con un oficial del Departamento de Justicia que informó a los reporteros sobre el caso bajo la condición de no dar su nombre debido a las normas de la agencia. No obstante, el oficial dijo que la actividad existe porque en su mayoría el gobierno iraní permite a los ciberpiratas actuar con impunidad.